Сборная Казахстана по гандболу сыграет за бронзу молодежного чемпионата Азии

Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу не смогла выйти в финал чемпионата Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.

Путевку в решающий матч турнира национальная команда оспаривала с представительницами Японии. Полуфинал завершился поражением казахстанок со счетом 24:39.

Самой результативной в составе отечественной сборной стала левый полусредний игрок Анжелика Орловская, которая отметилась восемью голами.

Таким образом, казахстанки не смогли выйти в финал и поборются за бронзу с представительницами Южной Кореи, уступившими китаянкам со счетом 26:28. Матч за третье место запланирован на 26 июля.

Финал пройдет в тот же день. В решающей встрече сыграют сборные Японии и Китая.

Добавим, что всего в турнире участвуют восемь команд. Пять сильнейших из них, в том числе Казахстан, квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года.

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