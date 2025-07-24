Сборная Казахстана по гандболу сыграет за бронзу молодежного чемпионата Азии
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Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу не смогла выйти в финал чемпионата Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.
Путевку в решающий матч турнира национальная команда оспаривала с представительницами Японии. Полуфинал завершился поражением казахстанок со счетом 24:39.
Самой результативной в составе отечественной сборной стала левый полусредний игрок Анжелика Орловская, которая отметилась восемью голами.
Таким образом, казахстанки не смогли выйти в финал и поборются за бронзу с представительницами Южной Кореи, уступившими китаянкам со счетом 26:28. Матч за третье место запланирован на 26 июля.
Финал пройдет в тот же день. В решающей встрече сыграют сборные Японии и Китая.
Добавим, что всего в турнире участвуют восемь команд. Пять сильнейших из них, в том числе Казахстан, квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2268432-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-sygraet-za-bronzu-molodezhnogo-chempionata-azii/
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