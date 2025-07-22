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    Спорт

      Бибисаре Асаубаевой официально присвоили звание гроссмейстера

      Опубликовано:

      Бибисара Асаубаева
      Бибисара Асаубаева. Фото: instagram.com/bibisarachess

      Шахматистка Бибисара Асаубаева официально получила звание международного гроссмейстера - казахстанка стала 43-й женщиной, получивший такой титул, передает NUR.KZ со ссылкой на FIDE.

      В федерации шахмат рассказали, какие темы рассмотрели в ходе недавнего заседания.

      "Одним из ключевых моментов заседания стало утверждение 10 новых гроссмейстеров. Среди них 21-летняя Бибисара Ассаубаева из Казахстана, которая стала второй казахстанкой и 43-й женщиной в истории, получившей престижное звание гроссмейстера", - говорится в заявлении FIDE.

      Также отметим, что в списке 10 новых гроссмейстеров оказался еще один казахстанец - 14-летний Эдгар Мамедов.

      По информации КФШ, всего за один год юный шахматист из Актау трижды выполнил гроссмейстерскую норму - на Aktobe Open-2024 - Мемориале Владимира Дворковича (май-июнь 2024 года), на турнирах в испанских Аликанте и Менорке (апрель 2025 года), а на днях, по ходу очень сильного турнира в Шардже (ОАЭ), преодолел заветную отметку в 2500 пунктов Эло. В мае этого года в федерации заявили, что ожидается официальное утверждение в статусе гроссмейстера.

      Также напомним, что в мае шахматистка Бибисара Асаубаева на супертурнире Sharjah Masters 2025 в ОАЭ выполнила третью гроссмейстерскую норму.

      На супертурнире казахстанка не только вошла в топ-30 среди 64 гроссмейстеров, но и показала лучший результат среди женщин, опередив звезд мирового уровня — победительницу женского Гран-при Чжу Цзиньэр и чемпионку Олимпиады Дивью Дешмух.

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