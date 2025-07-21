Казахстанец вошел в топ-8 на чемпионате мира по водным видам спорта

Казахстанский синхронист Виктор Друзин вошел в топ-8 на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, который принимает Сингапур, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник атлет соревновался в финале в индивидуальной произвольной программе. Друзин набрал 197,9225 балла и замкнул восьмерку сильнейших.

Победу в этой дисциплине одержал россиянин Александр Мальцев (229,5613), выступавший в нейтральном статусе. Серебро выиграл китаец Ме Го (220,1926), бронзу забрал итальянец Филиппо Пелати (213,9850).

В командной технической программе прошла квалификация. Сборная Казахстана в составе Жании Жиенгазы, Даяны Джаманчаловой, Ксении Макаровой, Айгерим Курмангалиевой, Анны Павлецовой, Валерии Столбуновой, Арины Мясниковой и Жаклин Якимовой заняла 14-е место и не смогла попасть в финальный сегмент соревнований.

Напомним, днем ранее отечественные синхронистки показали седьмой результат, что пока остается лучшим результатом национальной команды на нынешнем чемпионате мира по водным видам спорта.

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