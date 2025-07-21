Казахстанские гандболистки оформили разгром и вышли в полуфинал молодежного чемпионата Азии

Молодежная женская сборная Казахстана по гандболу вышла в полуфинал чемпионата Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном третьем туре группы А команда встретилась с представительницами Гонконга. Сборная Казахстана разгромила соперниц со счетом 44:18.

Самой результативной на площадке вновь стала отечественная гандболистка Нурдана Кыргызбай. В ее активе на этот раз 15 голов.

В другой встрече третьего тура группы А китаянки обыграли сборную Китайского Тайбэя со счетом 33:16. Хозяйки соревнований с максимальными шестью очками заняли первое место в квартете и вышли в полуфинал.

Казахстанки также попали в главный плей-офф, но со второй позиции и с четырьмя баллами. Представительницы Китайского Тайбэя с двумя очками заняли третье место, а сборная Гонконга без набранных баллов замкнула таблицу.

В полуфинале казахстанки встретятся с командой Японии, которая выиграла все три матча и стала лучшей в группе В. Также на этой стадии запланировано противостояние Китая и Южной Кореи. Победители полуфиналов поборются за золото, а проигравшие оспорят бронзовые награды.

Добавим, что команды из топ-5 по итогам турнира квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года. Таким образом, сборная Казахстана уже обеспечила себе путевку.

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