Сборная Казахстана заняла седьмое место на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по артистическому плаванию вошла в топ-7 на чемпионате мира по водным видам спорта 2205 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на турнире, который принимает Сингапур, медали в этом виде спорта разыгрывались только в командной произвольной программе.

Сборная Казахстана в составе Ясмин Туяковой, Даяны Джаманчаловой, Ксении Макаровой, Айгерим Курмангалиевой, Анны Павлецовой, Валерии Столбуновой, Арины Мясниковой и Жаклин Якимовой набрала 277,8196 балла и заняла итоговое седьмое место.

Победу одержала команда Китая (348,4779). Серебро выиграли японки (334,7232), бронза досталась испанкам (321,1328).

В индивидуальной произвольной программе в воскресенье прошла квалификация. Казахстанская синхронистка Карина Магрупова набрала 205,5326 балла и заняла 13-е место, что не позволило ей выйти в финал, куда попали обладательницы 12 лучших результатов.

Также в воскресенье завершились соревнования в плавании на открытой воде. Программу турнира закрывала смешанная эстафета из четырех этапов по 1,5 км.

Сборная Казахстана в составе Марии Федотовой, Дарьи Пушко, Галымжана Балабека и Льва Черепанова заняла 11-е место, отстав от победителя почти на шесть минут. Чемпионами стали немцы, серебро выиграли итальянцы, а бронзу забрали венгры.

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