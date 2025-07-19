Сборная Казахстана по баскетболу проиграла последний матч на Кубке Азии 2025 года
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Женская сборная Казахстана по баскетболу проиграла свой последний матч в дивизионе В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу национальная команда оспаривала итоговое пятое место с представительницами Индии. Ранее на групповом этапе казахстанки уже проигрывали этим соперницам.
Второй очный матч на турнире также завершился в пользу индианок, которые одержали победу со счетом 103:77 (26:22, 32:12, 21:26, 24:17).
Самой результативной на площадке стала Срикала Рани, набравшая 30 очков. Лучшей среди казахстанок оказалась Дарья Королева, заработавшая 15 очков.
Таким образом, сборная Индии завершила Кубок Азии 2025 года в дивизионе В на пятой позиции. Команда Казахстана финишировала на шестой строчке.
Всего в турнире участвуют восемь сборных. Победитель соревнований выйдет в высший дивизион Кубка Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2266794-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-proigrala-posledniy-match-na-kubke-azii-2025-goda/
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