Сборная Казахстана по баскетболу проиграла последний матч на Кубке Азии 2025 года

Женская сборная Казахстана по баскетболу проиграла свой последний матч в дивизионе В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу национальная команда оспаривала итоговое пятое место с представительницами Индии. Ранее на групповом этапе казахстанки уже проигрывали этим соперницам.

Второй очный матч на турнире также завершился в пользу индианок, которые одержали победу со счетом 103:77 (26:22, 32:12, 21:26, 24:17).

Самой результативной на площадке стала Срикала Рани, набравшая 30 очков. Лучшей среди казахстанок оказалась Дарья Королева, заработавшая 15 очков.

Таким образом, сборная Индии завершила Кубок Азии 2025 года в дивизионе В на пятой позиции. Команда Казахстана финишировала на шестой строчке.

Всего в турнире участвуют восемь сборных. Победитель соревнований выйдет в высший дивизион Кубка Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.