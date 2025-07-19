Сборная Казахстана по гандболу проиграла Китаю на молодежном чемпионате Азии
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Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.
Во втором туре группы А национальная команда встретилась с хозяйками соревнований. Сборная Китая одержала победу со счетом 34:25.
Самой результативной на площадке, как и в прошлом матче казахстанской команды, стала Нурдана Кыргызбай, которая на этот раз отметилась 12 голами.
В другом матче второго тура группы А сборная Китайского Тайбэя разгромила представительниц Гонконга со счетом 51:18 и набрала два очка. У казахстанок столько же баллов, но они опережают соперниц благодаря победе в личной встрече и занимают второе место.
Китаянки с максимальными четырьмя очками лидируют в таблице. Сборная Гонконга без набранных баллов идет на четвертой позиции.
Всего в молодежном чемпионате Азии участвуют восемь команд. По два сильнейших коллектива из обеих групп выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за медали. Команды из топ-5 по итогам турнира квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года.
В заключительном третьем туре группового этапа казахстанки встретятся с Гонконгом. Этот матч запланирован на 21 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2266788-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-proigrala-kitayu-na-molodezhnom-chempionate-azii/
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