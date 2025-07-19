Сборная Казахстана по гандболу проиграла Китаю на молодежном чемпионате Азии

Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А национальная команда встретилась с хозяйками соревнований. Сборная Китая одержала победу со счетом 34:25.

Самой результативной на площадке, как и в прошлом матче казахстанской команды, стала Нурдана Кыргызбай, которая на этот раз отметилась 12 голами.

В другом матче второго тура группы А сборная Китайского Тайбэя разгромила представительниц Гонконга со счетом 51:18 и набрала два очка. У казахстанок столько же баллов, но они опережают соперниц благодаря победе в личной встрече и занимают второе место.

Китаянки с максимальными четырьмя очками лидируют в таблице. Сборная Гонконга без набранных баллов идет на четвертой позиции.

Всего в молодежном чемпионате Азии участвуют восемь команд. По два сильнейших коллектива из обеих групп выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за медали. Команды из топ-5 по итогам турнира квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года.

В заключительном третьем туре группового этапа казахстанки встретятся с Гонконгом. Этот матч запланирован на 21 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.