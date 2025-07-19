Сборная Казахстана по гандболу с победы стартовала на молодежном чемпионате Азии

Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу выиграла первый матч на чемпионате Азии 2025 года, который принимает китайский Цзинганшань, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда в первом туре группы А встретилась с представительницами Китайского Тайбэя и одержала победу со счетом 31:24.

Самой результативной на площадке стала казахстанка Нурдана Кыргызбай, которая отметилась 13 голами.

В другом матче группы А китаянки одержали победу над сборной Гонконга со счетом 37:21, что позволило им возглавить таблицу с двумя очками. У казахстанок столько же баллов, но по дополнительным показателям они занимают вторую позицию.

В субботу, 19 июля, лидеры квартета проведут очный матч. Всего в молодежном чемпионате Азии участвуют восемь команд. По два сильнейших коллектива из обеих групп выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за медали. Команды из топ-5 по итогам турнира квалифицируются на молодежный чемпионат мира 2026 года.

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