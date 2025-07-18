Казахстанские борцы завоевали две бронзы на международном турнире в Венгрии

Представители национальной сборной Казахстана по борьбе стали бронзовыми призерами престижного турнира "Polyák Imre & Varga János Memorial" в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский борец вольного стиля Асылжан Есенгельды получил шанс на бронзу соревнований. Его соперником в схватке за медаль в весовой категории до 61 килограмма был представитель Грузии Гиорги Гониашвили. Отечественный спортсмен одержал победу и принес единственную награду сборной Казахстана по вольной борьбе.

В женском турнире от казахстанской команды на пьедестал попала Нилуфар Раимова. Спортсменка в поединке за бронзу весовой категории до 57 килограммов победила местную атлетку Розу Шынтымаши.

Турнир в Венгрии продолжится завтра, 19 июля. В очередной соревновательный день выступят борцы греко-римского стиля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.