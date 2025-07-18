Казахстанские борцы завоевали две бронзы на международном турнире в Венгрии
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Представители национальной сборной Казахстана по борьбе стали бронзовыми призерами престижного турнира "Polyák Imre & Varga János Memorial" в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский борец вольного стиля Асылжан Есенгельды получил шанс на бронзу соревнований. Его соперником в схватке за медаль в весовой категории до 61 килограмма был представитель Грузии Гиорги Гониашвили. Отечественный спортсмен одержал победу и принес единственную награду сборной Казахстана по вольной борьбе.
В женском турнире от казахстанской команды на пьедестал попала Нилуфар Раимова. Спортсменка в поединке за бронзу весовой категории до 57 килограммов победила местную атлетку Розу Шынтымаши.
Турнир в Венгрии продолжится завтра, 19 июля. В очередной соревновательный день выступят борцы греко-римского стиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2266662-kazahstanskie-borcy-zavoevali-dve-bronzy-na-mezhdunarodnom-turnire-v-vengrii/
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