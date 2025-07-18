Сборная Казахстана по баскетболу не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии 2025 года
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Женская сборная Казахстана по баскетболу потеряла шансы на медали дивизиона В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу национальная команда сыграла стыковой матч за выход в полуфинал. Соперницами были представительницы Монголии.
Казахстанки с большим разрывом проиграли первую четверть и в дальнейшем не смогли выйти вперед. Сборная Монголии одержала итоговую победу со счетом 78:70 (33:17, 17:18, 16:11, 12:24).
Самой результативной на площадке стала разыгрывающий защитник команды Казахстана Анастасия Алишаускайте, набравшая 21 очко.
Таким образом, отечественная сборная не смогла выйти в полуфинал и прекратила борьбу за медали. В своем заключительном матче на турнире, запланированном на 19 июля, казахстанки оспорят итоговое пятое место с командой Индии, которой ранее проиграли на групповом этапе.
В полуфинале сборная Китайского Тайбэя встретится с Монголией, а представительницы Ирана — с Таиландом. Победитель турнира получит повышение в классе, то есть поднимется в дивизион А Кубка Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2266518-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-kubka-azii-2025-goda/
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