Сборная Казахстана по баскетболу не смогла выйти в полуфинал Кубка Азии 2025 года

Женская сборная Казахстана по баскетболу потеряла шансы на медали дивизиона В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу национальная команда сыграла стыковой матч за выход в полуфинал. Соперницами были представительницы Монголии.

Казахстанки с большим разрывом проиграли первую четверть и в дальнейшем не смогли выйти вперед. Сборная Монголии одержала итоговую победу со счетом 78:70 (33:17, 17:18, 16:11, 12:24).

Самой результативной на площадке стала разыгрывающий защитник команды Казахстана Анастасия Алишаускайте, набравшая 21 очко.

Таким образом, отечественная сборная не смогла выйти в полуфинал и прекратила борьбу за медали. В своем заключительном матче на турнире, запланированном на 19 июля, казахстанки оспорят итоговое пятое место с командой Индии, которой ранее проиграли на групповом этапе.

В полуфинале сборная Китайского Тайбэя встретится с Монголией, а представительницы Ирана — с Таиландом. Победитель турнира получит повышение в классе, то есть поднимется в дивизион А Кубка Азии.

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