Казахстанка завоевала медаль на международном турнире по таеквондо в Южной Корее

Представительница национальной сборной Казахстана по таеквондо Ботагоз Капанова завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанская таеквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open категории G2, который в эти дни проходит в Южной Корее.

Спортсменка из Казахстана дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая. Таким образом, Капанова завершила выступление на соревнованиях с бронзовой наградой.

Отметим, что турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таеквондисты со всего мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.