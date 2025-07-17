Казахстанка завоевала медаль на международном турнире по таеквондо в Южной Корее
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Представительница национальной сборной Казахстана по таеквондо Ботагоз Капанова завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Южной Корее, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Казахстанская таеквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open категории G2, который в эти дни проходит в Южной Корее.
Спортсменка из Казахстана дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая. Таким образом, Капанова завершила выступление на соревнованиях с бронзовой наградой.
Отметим, что турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таеквондисты со всего мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2266182-kazahstanka-zavoevala-medal-na-mezhdunarodnom-turnire-po-taekvondo-v-yuzhnoy-koree/
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