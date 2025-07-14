Сборная Казахстана по баскетболу одержала первую победу на Кубке Азии 2025 года
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Женская сборная Казахстана по баскетболу одержала первую победу в дивизионе В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.
Во втором туре группы А национальная команда встретилась с представительницами Таити. Казахстанки выиграли три из четырех четвертей и одержали победу с итоговым счетом 69:49 (12:10, 24:7, 17:18, 16:14).
Самой результативной на площадке стала защитник отечественной команды Анастасия Алишаускайте, которая набрала 16 очков.
Теперь сборная Казахстана с тремя баллами занимает третье место в группе. Столько же очков у представительниц Индии, которые обыграли отечественную команду в первом туре.
Лидирует с четырьмя очками сборная Китайского Тайбэя. Таитянки с двумя баллами замыкают таблицу.
Всего в дивизионе В участвуют восемь команд. Победители обеих групп напрямую выйдут в полуфинал. Национальные сборные, которые займут вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи плей-офф. Чемпион турнира получит путевку в высший дивизион Кубка Азии.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 15 июля против Китайского Тайбэя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2265042-sbornaya-kazahstana-po-basketbolu-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-kubke-azii-2025-goda/
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