Сборная Казахстана по баскетболу с поражения стартовала на Кубке Азии 2025 года

Женская сборная Казахстана по баскетболу проиграла стартовый матч в дивизионе В Кубка Азии 2025 года, который проходит в китайском Шэньчжэне, передает корреспондент NUR.KZ.

Отечественная команда в первом туре группы А встретилась с представительницами Индии. Казахстанки выиграли первую четверть, но в дальнейшем не смогли удержать преимущество и потерпели поражение со счетом 68:85 (20:14, 13:25, 14:30, 21:16).

Самой результативной на площадке стала индианка Пушпа Сентил Кумар, набравшая 23 очка. У казахстанок Дарья Королева завершила матч лидером по этому показателю (16 очков).

В другом матче группы А сборная Китайского Тайбэя разгромила Таити со счетом 122:38, что позволило ей занять промежуточное первое место с двумя очками. Индианки расположились на второй позиции. Казахстанки идут третьими, опережая таитянок.

Всего в дивизионе В участвуют восемь команд. Победители обеих групп напрямую выйдут в полуфинал. Национальные сборные, которые займут вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи плей-офф. Чемпион турнира получит путевку в высший дивизион Кубка Азии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 14 июля против Таити.

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