Сборная Казахстана по борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Азии

В столице Кыргызстана Бишкеке завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, по итогам которого сборная Казахстана завоевала шесть медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

С 9 по 10 июля в Бишкеке (Кыргызстан) прошёл молодёжный чемпионат Азии по греко-римской борьбе. По итогам соревнований казахстанские борцы завоевали шесть медалей, две из которых - золотые.

В весовой категории до 87 килограммов первое место занял Темирлан Турдакын. Также чемпионом Азии среди молодежи стал Диас Сейиткалиев в категории до 82 килограммов.

В весовой категории до 77 килограммов серебряным призёром стал Омар Дуйсенбек, а Мусан Ерасыл в дивизионе до 55 килограммов. Есбол Шамилов в весе до 63 килограммов и Алихан Дурсунов до 72 килограммов завершили турнир с бронзовыми наградами.

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