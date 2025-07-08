"Кайрат" столкнулся с серьезными санкциями от Казахстанской федерации футбола

Алматинский футзальный клуб "Кайрат" попал под санкции Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футзала Казахстана.

Соответствующее решение вынес Контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Наказание вынесено по итогам финального матча чемпионата Казахстана между "Кайратом" и "Семеем".

Комитет зафиксировал "неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании дискриминационных выражений в адрес команды соперника". Алматинский клуб получил штраф в размере 100 МРП, то есть 393 200 тенге.

Кроме того, ввиду серьезности нарушения на "Кайрат" наложено дополнительное наказание. Команда проведет без зрителей шесть домашних матчей чемпионата Казахстана сезона 2025/26. Срок санкции отсчитывается с 29 июня 2025 года.

Напомним, в финальной серии минувшего сезона "Кайрат" обыграл "Семей" и стал 22-кратным чемпионом страны. Алматинцы вернули себе титулы, который год назад взяли как раз семейчане.

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