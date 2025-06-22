Казахстанка выиграла два золота на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике
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Казахстанская спортсменка Акмарал Ерекешева дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах. Ерекешева участвовала в трех финалах из четырех.
В упражнениях с мячом и лентой 15-летняя казахстанка показала лучшие результаты. Она набрала 26,150 и 26,400 балла соответственно. В финале с обручем спортсменка заняла второе место (26,950), уступив только болгарке Магдалене Валковой.
Таким образом, Ерекешева завершила чемпионат мира с двумя золотыми и одной серебряной медалями. Это единственные награды сборной Казахстана на данном турнире.
В финале с булавами также выступила отечественная гимнастка Айганым Рысбек. Она набрала 21,150 балла и заняла пятое место.
Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в Софии — столице Болгарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2258238-kazahstanka-vyigrala-dva-zolota-na-yuniorskom-chempionate-mira-po-hudozhestvennoy-gimnastike/
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