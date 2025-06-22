Казахстанка выиграла два золота на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике

Казахстанская спортсменка Акмарал Ерекешева дважды поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах. Ерекешева участвовала в трех финалах из четырех.

В упражнениях с мячом и лентой 15-летняя казахстанка показала лучшие результаты. Она набрала 26,150 и 26,400 балла соответственно. В финале с обручем спортсменка заняла второе место (26,950), уступив только болгарке Магдалене Валковой.

Таким образом, Ерекешева завершила чемпионат мира с двумя золотыми и одной серебряной медалями. Это единственные награды сборной Казахстана на данном турнире.

В финале с булавами также выступила отечественная гимнастка Айганым Рысбек. Она набрала 21,150 балла и заняла пятое место.

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в Софии — столице Болгарии.

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