Казахстанские борцы выиграли четыре медали в последний день молодежного чемпионата Азии

Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла четыре медали в заключительный день молодежного чемпионата Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир по видам борьбы для спортсменов не старше 23 лет прошел во вьетнамском Вунгтау. В заключительный день были разыграны последние комплекты наград у "вольников".

Казахстанцы не смогли подняться на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами стали Мерей Базарбаев (до 61 кг) и Ельнар Шилдебай (до 86 кг). Бронзовые медали выиграли Асхаб Хаджиев (до 79 кг) и Алимжан Салимжан (до 125 кг).

В командном зачете по вольной борьбе сборная Казахстана набрала 158 очков и заняла второе место, уступив только Индии (190). Напомним, днем ранее отечественные "вольники" выиграли золото и серебро. До этого сборная Казахстана по греко-римской борьбе показала на турнире лучший результат.

На следующей неделе в Вунгтау пройдет и юниорский чемпионат Азии по видам борьбы для спортсменов не старше 17 лет.

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