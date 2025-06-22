Казахстанские борцы выиграли четыре медали в последний день молодежного чемпионата Азии
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Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла четыре медали в заключительный день молодежного чемпионата Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир по видам борьбы для спортсменов не старше 23 лет прошел во вьетнамском Вунгтау. В заключительный день были разыграны последние комплекты наград у "вольников".
Казахстанцы не смогли подняться на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами стали Мерей Базарбаев (до 61 кг) и Ельнар Шилдебай (до 86 кг). Бронзовые медали выиграли Асхаб Хаджиев (до 79 кг) и Алимжан Салимжан (до 125 кг).
В командном зачете по вольной борьбе сборная Казахстана набрала 158 очков и заняла второе место, уступив только Индии (190). Напомним, днем ранее отечественные "вольники" выиграли золото и серебро. До этого сборная Казахстана по греко-римской борьбе показала на турнире лучший результат.
На следующей неделе в Вунгтау пройдет и юниорский чемпионат Азии по видам борьбы для спортсменов не старше 17 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2258067-kazahstanskie-borcy-vyigrali-chetyre-medali-v-posledniy-den-molodezhnogo-chempionata-azii/
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