Казахстанские гимнасты вышли в еще три финала на историческом турнире в Узбекистане

Представители сборной Казахстана по спортивной гимнастике пробились в три финала по итогам второго дня Кубка вызова в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг на соревнованиях, которые впервые в истории проходят в Узбекистане, прошли заключительные квалификационные старты у мужчин и женщин. Для выхода в финал необходимо было попасть в топ-8.

В опорном прыжке у мужчин это удалось казахстанцу Алтынхану Темирбеку. В квалификации он стал третьим, набрав 13,650 балла.

На параллельных брусьях сразу два отечественных гимнаста пробились в финал. Дмитрий Патанин в квалификации показал лучший результат (13,200), Ильяс Азизов — третий (12,650).

Из женской сборной Казахстана в финал пробилась Коркем Ербосынкызы. В квалификации на бревне она заняла третье место (12,300).

Напомним, днем ранее отборочный этап в трех дисциплинах успешно преодолели четыре казахстанских гимнаста, в том числе Патанин, который в итоге выступит в двух финалах. Розыгрыш медалей запланирован на 20 и 21 июня.

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