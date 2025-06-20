Казахстанская юниорка с лучшими результатами вышла в три финала на ЧМ по художественной гимнастике

На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике 2025 года, который проходит в Софии, определились финалистки в отдельных видах, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду и четверг на турнире в столице Болгарии прошла квалификации в четырех дисциплинах. Во всех видах представительницы Казахстана попали в топ-8 и тем самым обеспечили себе участие в финальном сегменте.

Акмарал Ерекешева показала лучший результат сразу в трех упражнениях — с обручем (26,400 балла), мячом (25,550) и лентой (25,700). С булавами она не выступала, а другая казахстанка Айганым Рысбек в этой дисциплине вышла в финал с четвертого места (24,850).

В пятницу, 20 июня, на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике будет соревновательная пауза. В субботу пройдет групповое многоборье, в котором примет участие и сборная Казахстана. После этого вида определятся призеры и в командном турнире (с учетом индивидуальных видов).

Финалы в отдельных дисциплинах запланированы на воскресенье.

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