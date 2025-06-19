Сборная Казахстана осталась без медали в предпоследний день ЧМ по дзюдо

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев потерпел поражение в первом круге чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день индивидуального турнира на мировом первенстве по дзюдо от сборной Казахстана выступил представитель самой тяжелой весовой категории свыше 100 килограммов Ерасыл Кажыбаев.

Соперником отечественного дзюдоиста был серебряный призер Олимпийских игр и действующий чемпион мира, представитель Южной Кореи Ким Минджон.

Кажыбаев уступил оппоненту и завершил выступление на чемпионате мира на стадии первого круга.

Таким образом, казахстанская сборная завоевала на мировом первенстве в Будапеште в индивидуальных дисциплинах одну награду. Серебряной медалисткой соревнований стала Абиба Абыжакынова.

Завтра, 20 июня, пройдут смешанные командные состязания. Казахстан в первом круге поборется против Бразилии.

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