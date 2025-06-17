Казахстанский дзюдоист уступил чемпиону мира и не смог выйти в четвертьфинал на ЧМ-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Мейрлан Максим потерпел поражение на стадии второго круга чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

На чемпионате мира по дзюдо в столице Венгрии Будапеште прошел пятый соревновательный день. От мужской сборной Казахстана в весовой категории до 90 килограммов выступил Мейрлан Максим.

В стартовом поединке он одолел представителя Доминиканской Республики Роберто Флорентино.

В 1/8 финала Мейрлан боролся против четырехкратного чемпиона мира из Японии Гоки Тадзимы. Японец выиграл схватку досрочно, так как казахстанский дзюдоист получил травму. При этом Мейрлан на момент окончания поединка имел преимущество.

Напомним, в активе сборной Казахстана на данный момент одна серебряная медаль. Второе место на мировом первенстве заняла Абиба Абужакынова.

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