Сборная Казахстана по артистическому плаванию вошла в топ-3 в мире

Национальная сборная Казахстана по артистическому плаванию вошла в число лучших в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Казахстана.

С 13 по 15 июня в китайском Сиане прошел Суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию. По итогам соревнований был сформирован окончательный мировой рейтинг.

Сборная Казахстана в групповой дисциплине (суммарный результат технической, произвольной и акробатической программ) заняла третье место после четырех этапов. В состав команды вошли Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Арина Мясникова, Анна Павлецова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы, Ясмин Туякова и Валерия Столбунова. Они получили призовой сертификат на 18 тысяч долларов (более 9 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Также третьими в итоговом мировом рейтинге микст-дуэтов стали Валерия Столбунова и Артур Майданов. Они получили официальное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов (более 5 миллионов тенге).

Вторыми в мировом рейтинге стали казахстанские женские дуэты. За техническую программу были отмечены Ясмин Туякова и Арина Пушкина, за произвольную — Туякова и Даяна Джаманчалова. Они заработали 12 тысяч долларов (более 6 миллионов тенге).

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