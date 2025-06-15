Казахстанский дзюдоист проиграл олимпийскому чемпиону на ЧМ-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Есет Куанов потерпел поражение во втором круге чемпионата мира в Будапеште, передает корреспондент NUR.KZ.

В Будапеште продолжается чемпионат мира по дзюдо. В третий соревновательный день от сборной Казахстана в весовой категории до 73 килограммов выступил Есет Куанов.

Дзюдоист стартовал со второго круга, в котором его соперником был французский спортсмен Жоан-Бенжамен Габа. Француз является олимпийским чемпионом 2024 года в смешанных командных соревнованиях, а также серебряным призером в весе до 73 килограммов.

Первая схватка на мировом первенстве Куанова завершилась досрочной победой оппонента. Таким образом, казахстанец не смог выйти в 1/8-ю стадию турнира.

Отметим, на данный момент в активе сборной Казахстана одна серебряная медаль, которую в первый день принесла Абиба Абужакынова.

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