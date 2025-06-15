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    Спорт

      Казахстанские гимнастки остались без медалей на чемпионате Азии 2025 года

      Опубликовано:

      Казахстанская гимнастка Дарья Ясинская
      Дарья Ясинская. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

      Женская национальная сборная Казахстана по спортивной гимнастике без медалей завершила выступление на чемпионате Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Соревнования, как и аналогичный мужской турнир несколькими днями ранее, прошел в южнокорейском Чечхоне.

      В заключительный день последний шанс на медаль из казахстанок не реализовала Дарья Ясинская. В вольных упражнениях она допустила несколько ошибок, набрала 11,600 балла и заняла седьмое место.

      Днем ранее на аналогичной позиции в опорном прыжке расположилась казахстанка Эвелина Ежова. На параллельных брусьях и бревне отечественные спортсменки не пробились в финалы.

      В командном многоборье сборная Казахстана заняла шестое место. В этой дисциплине, помимо Ясинской и Ежовой, выступили Аида Курбанова (в девичестве — Бауыржанова), Арина Лебедева и Медина Капбасова.

      В индивидуальном многоборье лучший результат из казахстанок показала Ежова, которая заняла девятую позицию.

      Напомним, на недавнем чемпионате Азии среди мужчин национальная команда выиграла по одной медали каждого достоинства.

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