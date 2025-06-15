Казахстанские гимнастки остались без медалей на чемпионате Азии 2025 года

Женская национальная сборная Казахстана по спортивной гимнастике без медалей завершила выступление на чемпионате Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования, как и аналогичный мужской турнир несколькими днями ранее, прошел в южнокорейском Чечхоне.

В заключительный день последний шанс на медаль из казахстанок не реализовала Дарья Ясинская. В вольных упражнениях она допустила несколько ошибок, набрала 11,600 балла и заняла седьмое место.

Днем ранее на аналогичной позиции в опорном прыжке расположилась казахстанка Эвелина Ежова. На параллельных брусьях и бревне отечественные спортсменки не пробились в финалы.

В командном многоборье сборная Казахстана заняла шестое место. В этой дисциплине, помимо Ясинской и Ежовой, выступили Аида Курбанова (в девичестве — Бауыржанова), Арина Лебедева и Медина Капбасова.

В индивидуальном многоборье лучший результат из казахстанок показала Ежова, которая заняла девятую позицию.

Напомним, на недавнем чемпионате Азии среди мужчин национальная команда выиграла по одной медали каждого достоинства.

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