Определились финалисты чемпионата Казахстана по футзалу

В чемпионате Казахстана по футзалу прошли заключительные полуфинальные матчи, по итогам которых определились финалисты турнира, передает корреспондент NUR.KZ.

В чемпионате Казахстана по футзалу прошли заключительные матчи полуфинальных серий. Действующий чемпион страны "Семей" провел на выезде матч против "Актобе", в которой одержал победу со счетом 6:2. Это была третья игра серии и таким образом семейчане выиграли в полуфинале с итоговым счетом 3:0.

В финале "Семей" встретится с алматинским "Кайратом", который в своей серии одержал победу над "Атырау" с итоговым счетом 3:1.

Таким образом, "Атырау" поборется с "Актобе" за бронзовые медали чемпионата, а у алматинцев будет возможность взять реванш за прошлогодний финал у семейчан.

Финальная серия и матчи за третье место чемпионата Казахстана стартуют 23 июня.

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