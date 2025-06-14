Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат Азии по волейболу сидя

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя выиграла чемпионат Азии 2025 года, который прошел в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Финальный матч турнира прошел в субботу. Казахстанцы одержали волевую победу над сборной Китая со счетом 3:2 по сетам (22:25, 19:25, 25:19, 25:20, 8:5).

Таким образом, отечественная команда впервые в истории стала чемпионом Азии по волейболу сидя. До финала казахстанцы не уступили соперникам ни сета, выиграв все матчи со счетом 3:0. Соперниками по предыдущим стадиям были Саудовская Аравия, Япония, Австралия и Таиланд. Последняя из этих команд выиграла бронзовые медали турнира.

По итогам чемпионата Азии казахстанцы Эрик Каскабаев, Шынгыс Медеуов и Алмат Оспанов были признаны лучшими подающим, либеро и блокирующим соответственно.

Добавим, что победа позволила национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. Еще одну путевку получили китайцы.

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