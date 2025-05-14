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Чемпионку Паралимпиады из Азербайджана пожизненно отстранили от соревнований в Астане

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Шахана Гаджиева
Шахана Гаджиева. Фото: David Finch/Getty Images

Чемпионку Паралимпиады по дзюдо, азербайджанскую спортсменку Шахану Гаджиеву отстранили от участия в чемпионате мира в Астане, передает издание Azerisport.

Как сообщает портал, 13 мая в Казахстане стартует чемпионат мира по пара-дзюдо.

24-летняя Шахана Гаджиева должна была представлять на первенстве Азербайджан, но не прошла классификацию по категории J2 (частичное нарушение зрения), после чего и было принято решение навсегда отстранить ее от участия в пара-дзюдо.

При этом, как отмечает портал, 5 лет назад в Токио девушка выиграла золотую медаль Паралимпиады.

"Большинство паралимпийских чемпионов и призеров из Азербайджана начали подготовку к следующему циклу, но не смогли довести дело до конца. Причина кроется не в типичных спортивных травмах, а в медкомиссиях, которые не допустили многих парадзюдоистов, заморозив их паралимпийский статус", - пишет издание.

Ситуацию прокомментировал бывший президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана, ныне возглавляющий Международную ассоциацию спорта для слепых (IBSA), Ильгар Рагимов.

"После Токио-2020 в пара-дзюдо произошли серьезные изменения. Эти изменения обсуждались и ранее. Всегда поднимался вопрос – почему полностью слепые спортсмены соревнуются наравне с теми, кто частично видит? (...)

После Токио были внедрены новые правила, и по степени нарушения зрения созданы отдельные классы. До Токио спортсмены делились на три класса – B1, B2 и B3 и выступали вместе. После – были определены категории J1 и J2. То есть три старых класса были объединены в два: J1 – полностью слепые, J2 – частично видящие", - пояснил Рагимов.

По его словам, правила классификации для J2 были ужесточены, многие заболевания исключены из допустимых. Те, кто раньше попадал в B3, теперь не смогли пройти в J2. И из-за этих изменений не только азербайджанские спортсмены, но и многие известные паралимпийцы по всему миру остались за бортом.

"Разговоры вроде "Шахана Гаджиева не видела, а теперь вдруг стала видеть" абсурдны. Эти изменения необходимо принять. Раньше у некоторых спортсменов была возможность участвовать, теперь же медицинская классификация этого не позволяет.

Шахану международная комиссия проверяла дважды, казахстанская классификация была последней возможностью. Ей сообщили, что нужно предоставить дополнительные медицинские документы и пройти повторную проверку. Она собрала документы и прошла повторную классификацию, по результатам которой ей сообщили, что, к сожалению, она не соответствует новым критериям. Таким образом, Шахана завершила свою деятельность в парадзюдо", - сообщил Рагимов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2244732-chempionku-paralimpiady-iz-azerbaydzhana-pozhiznenno-otstranili-ot-sorevnovaniy-v-astane/