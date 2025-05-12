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"Актобе" с победы стартовал в азиатской волейбольной Лиге чемпионов

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Волейбольный клуб "Актобе"
Волейбольный клуб "Актобе". Фото: AVC Champions League

Мужской волейбольный клуб "Актобе" провел первый матч группового этапа в рамках азиатской Лиги чемпионов, которая в эти дни проходит в Японии, передает корреспондент NUR.KZ.

Все матчи текущего розыгрыша континентального клубного первенства проходят в японском городе Осака. Соперниками казахстанского коллектива по стартовой игре группы А стал чемпион Австралии "Квинслэнд Пиратес".

"Актобе" одержал уверенную победу с итоговым счетом в трех сетах - 3:0.

Следующий матч, казахстанский клуб проведет завтра, 13 мая, против японской команды "Сантери Санбердз".

Коллективы, занявшие первые два места из трех команд в группе проведут четвертьфинальные матчи. Четвертьфиналы состоятся 15 мая, полуфиналы – двумя днями позднее, а финал и матч за третье место запланированы на 18 мая.

Отметим, "Актобе" проводит дебютный сезон в континентальном первенстве. В чемпионате Казахстана актюбинская команда стала серебряным призером, а также обладателем Суперкубка, который позволил получить право выступать в азиатской Лиге чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2244078-aktobe-s-pobedy-startoval-v-aziatskoy-voleybolnoy-lige-chempionov/