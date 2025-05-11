Казахстанский гимнаст замкнул топ-8 на этапе Кубка вызова

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Фарух Набиев не смог попасть на пьедестал на этапе Кубка вызова в Варне, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях в Болгарии были разыграны последние комплекты медалей. Набиев боролся за награду в опорном прыжке, в этой дисциплине он попал в финал благодаря четвертому результату в квалификации.

В решающем сегменте казахстанец набрал 11,833 балла и занял восьмое место. Победу одержал Вей Шэн Цэн из Китайского Тайбэя (14,183), серебро выиграл норвежец Себастьян Споневик (14,100), бронзу взял болгарин Эдди Пенев (13,800).

Таким образом, сборная Казахстана завершила этап Кубка вызова в Варне с одной медалью. В субботу серебряным призером в упражнении на коне стал Зейнолла Идрисов.

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