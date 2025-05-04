Казахстанские спортсмены попали в топ-5 на этапе Кубка мира

В очередной день этапа Кубка мира по артистическому плаванию в канадском Маркеме казахстанцы вошли в пятерку сильнейших в двух дисциплинах, передает корреспондент NUR.KZ.
В произвольной программе среди женских дуэтов пятый результат показали Даяна Жаманчалова и Ясмин Туякова, которые набрали 196,3018 балла. Победу одержали представительницы Испании (257,9868), серебро выиграли китаянки (253,0640), бронзу — француженки (241,9951).
У смешанных дуэтов в произвольной программе казахстанцы Артур Майданов и Валерия Столбунова также замкнули пятерку сильнейших (244,4525). Чемпионами и бронзовыми призерами стали испанские пары (294,6284 и 268,2267 соответственно), серебро забрали китайцы (276,9909).
В акробатической командной дисциплине сборная Казахстана заняла последнее девятое место. Таким образом, отечественные синхронисты завершили этап Кубка мира в Канаде без медалей. Лучшим результатом стали четвертые позиции Эдуарда Кима и Виктора Друзина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241768-kazahstanskie-sportsmeny-popali-v-top-5-na-etape-kubka-mira/