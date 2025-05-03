Сборная Казахстана по дзюдо осталась без медалей во второй день Grand Slam в Душанбе

Во второй день этапа международной серии Grand Slam, который принимает Душанбе, казахстанские дзюдоисты остались без медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях в столице Таджикистана выступили представители только мужской национальной команды.

В весовой категории до 73 килограммов оба казахстанца проиграли свои стартовые схватки. Ыкылас Альсеит досрочно уступил туркменистанцу Мейлису Шамурадову, а Ансарбек Гайнуллин по итогам основного времени потерпел поражение от китайца Джунлонга Гоу.

В дивизионе до 81 килограмма Досхан Жолжаксынов также проиграл уже первую схватку. Поражение ему нанес Ильхам Союнжов из Туркменистана.

Никто из трех казахстанцев не попал в утешительный раунд, поэтому получить шанс на бронзу они не смогли. Таким образом, в активе национальной команды на Grand Slam в Душанбе остается одна медаль — бронза Абибы Абужакыновой. В заключительный день турнира страну представят Ермухан Естай и Мухаммедали Мавлидов в дивизионе до 100 килограммов.

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