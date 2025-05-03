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Казахстанский спортсмен занял четвертое место на этапе Кубка мира

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Виктор Друзин
Виктор Друзин. Фото: Дирекция развития спорта МТиС РК

Казахстанец Виктор Друзин остановился в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, который проходит в канадском Маркеме, передает корреспондент NUR.KZ.

В сольной произвольной программе среди мужчин спортсмен набрал 174,3276 балла и занял четвертое место. Победу одержал китаец Ме Го (192,7988), серебро выиграл мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (190,9475), бронзу забрал британец Ранджуо Томблин (187,5338).

Напомним, днем ранее Друзин показал шестой результат в технической программе. Лучшим из казахстанцев в той дисциплине стал Эдуард Ким, который занял четвертую позицию.

В произвольной программе среди команд отечественная сборная замкнула пятерку сильнейших. В сольной произвольной программе среди женщин казахстанки Карина Магрупова и Полина Мерзлякова заняли седьмое и 13-е места соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241657-kazahstanskiy-sportsmen-zanyal-chetvertoe-mesto-na-etape-kubka-mira/