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В "Кайрате" высказались о подготовке к финалу Лиги чемпионов по футзалу

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Марлон Веласко
Марлон Веласко. Фото: пресс-служба АФК "Кайрат"

Главный тренер алматинского футзального клуба "Кайрат" Марлон Веласко высказался о шансах на победу в финале четырех Лиги чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Рулевой алматинцев прокомментировал оппонентов по финальной стадии главного клубного чемпионата по футзалу.

«На данный момент шансы на победу у всех четырех команд равны — по 25 процентов. Явного фаворита выделить сложно. „Кайрат“ впервые за три года пробился в финал четырех. Если говорить о достижениях, выше остальных стоит „Пальма“, которая побеждала в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании. Также стоит отметить „Спортинг“, который на протяжении 10-11 сезонов стабильно выходит в финал четырех. Не стоит забывать и о „Картахене“ — действующем чемпионе Испании. Поэтому выделить кого-то одного сложно, но „Пальма“ и „Спортинг“ выглядят сильнее остальных», — заявил Веласко.

Напомним, в полуфинале «Кайрат» сыграет против испанской «Картахены», а в параллельной паре встретятся испанская «Пальма» и португальский «Спортинг». Полуфинальные игры пройдут 2 мая, а матч за 3-е место и финал – 4 мая. Финал четырех примет французский город Ле-Ман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2240538-v-kayrate-vyskazalis-o-podgotovke-k-finalu-ligi-chempionov-po-futzalu/