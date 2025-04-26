Казахстанская команда вышла в финал Лиги чемпионов

Талдыкорганский волейбольный клуб "Жетысу" вышел в финал женской азиатской Лиги чемпионов 2025 года, которая проходит в филиппинском Пасиге, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу действующие чемпионки Казахстана встретились в полуфинале с таиландским клубом "Натхонратчасима".

Матч завершился победой "Жетысу" со счетом 3:0 по сетам (25:20, 25:21, 25:21). Таким образом, талдыкорганки выиграли все четыре встречи на турнире, не отдав соперницам ни сета.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 27 апреля. Соперником "Жетысу" будет победитель матча между вьетнамской командой "ВТВ Биньдьен Лонган" и китайским клубом "БАИК Мотор".

Ранее талдыкорганки дважды играли в финале Лиги чемпионов (2010, 2013), но оба раза уступали. Из казахстанских команд победителями турнира становились алматинский "Рахат" (2004, 2007), усть-каменогорский "Алтай (2021) и петропавловский "Куаныш" (2022).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.