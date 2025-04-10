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Казахстанка Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по борьбе

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Казахстанская девушка-борец Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Объединенный мир борьбы опубликовал на своем сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, среди мужчин и женщин, передает NUR.KZ.

29-летняя представительница национальной сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова стала новым лидером мирового рейтинга в весовой категории до 72 килограммов. В активе отечественной спортсменки 51 тысяча баллов.

На втором месте расположилась действующая чемпионка мира в этом весе японка Ами Иши, которая набрала 45 тысяч очков.

Замыкает тройку лидеров Болортунгаланг Зоригт из Монголии, у которой в активе 31 500 баллов.

Рейтинг в весовой категории до 72 килограммов
Рейтинг в весовой категории до 72 килограммов. Фото: скриншот с официального сайта UWW.ORG

Напомним, на минувшем чемпионате Азии по борьбе Жамиля Бакбергенова стала чемпионкой турнира. Для казахстанки это четвертая золотая медаль континентального первенства в карьере. Также спортсменка трижды завоевывала серебряную медаль чемпионатов мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2234718-kazahstanka-zhamilya-bakbergenova-vozglavila-mirovoy-reyting-po-borbe/