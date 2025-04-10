Казахстанка Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по борьбе

Объединенный мир борьбы опубликовал на своем сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, среди мужчин и женщин, передает NUR.KZ.

29-летняя представительница национальной сборной Казахстана по борьбе Жамиля Бакбергенова стала новым лидером мирового рейтинга в весовой категории до 72 килограммов. В активе отечественной спортсменки 51 тысяча баллов.

На втором месте расположилась действующая чемпионка мира в этом весе японка Ами Иши, которая набрала 45 тысяч очков.

Замыкает тройку лидеров Болортунгаланг Зоригт из Монголии, у которой в активе 31 500 баллов.

Рейтинг в весовой категории до 72 килограммов. Фото: скриншот с официального сайта UWW.ORG

Напомним, на минувшем чемпионате Азии по борьбе Жамиля Бакбергенова стала чемпионкой турнира. Для казахстанки это четвертая золотая медаль континентального первенства в карьере. Также спортсменка трижды завоевывала серебряную медаль чемпионатов мира.

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