Разгромным поражением завершился матч "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива был казанский "Уникс". Встреча прошла на домашнем паркете "Велотрека Сарыарка" и завершился поражением "Астаны" со счетом 65:105.

Подопечные Глеба Плотнкова уступили по ходу всех четырех четвертей матча.

Самым результативным игроком в составе столичной команды стал Ти Джей Старкс, который набрал 23 очка и совершил 4 передачи.

На данный момент "Астана" замыкает таблицу Единой лиги ВТБ, набрав 45 очков.

Следующий матч астанинский клуб проведет также на домашней площадке, 12 апреля, против санкт-петербургского "Зенита". Эта игра станет заключительной в текущем сезоне для "Астаны".

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