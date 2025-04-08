Разгромным поражением завершился матч "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского коллектива был казанский "Уникс". Встреча прошла на домашнем паркете "Велотрека Сарыарка" и завершился поражением "Астаны" со счетом 65:105.
Подопечные Глеба Плотнкова уступили по ходу всех четырех четвертей матча.
Самым результативным игроком в составе столичной команды стал Ти Джей Старкс, который набрал 23 очка и совершил 4 передачи.
На данный момент "Астана" замыкает таблицу Единой лиги ВТБ, набрав 45 очков.
Следующий матч астанинский клуб проведет также на домашней площадке, 12 апреля, против санкт-петербургского "Зенита". Эта игра станет заключительной в текущем сезоне для "Астаны".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2234190-razgromnym-porazheniem-zavershilsya-match-astany-v-edinoy-lige-vtb/