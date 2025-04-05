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Казахстанский фристайлист стал призером этапа Кубка Европы

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Казахстанский фристайлист Динмухаммед Райымкулов
Динмухаммед Райымкулов. Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Казахстанец Динмухаммед Райымкулов попал на пьедестал этапа Кубка Европы по лыжной акробатике, который принимает швейцарский Айроло, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу были разыграны медали в индивидуальных турнирах у мужчин и женщин. Райымкулов набрал 86,58 балла и занял второе место, забрав серебряную награду.

Казахстанец уступил только украинцу Максиму Кузнецову (93,06). Бронзу выиграл швейцарец Андрин Лабер (79,75).

В топ-10 вошли еще трое отечественных спортсменов. Асылхан Асан стал шестым, Роман Погосян — седьмым, Уланбакир Умурзаков — десятым.

В женских соревнованиях казахстанки Аделина Умурзакова и Раяна Маханова заняли шестую и седьмую позиции соответственно.

В воскресенье на этапе Кубка Европы в Айроло будет разыграно еще два комплекта наград.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2233443-kazahstanskiy-fristaylist-stal-prizerom-etapa-kubka-evropy/