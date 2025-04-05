Казахстанский фристайлист стал призером этапа Кубка Европы

Казахстанец Динмухаммед Райымкулов попал на пьедестал этапа Кубка Европы по лыжной акробатике, который принимает швейцарский Айроло, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу были разыграны медали в индивидуальных турнирах у мужчин и женщин. Райымкулов набрал 86,58 балла и занял второе место, забрав серебряную награду.

Казахстанец уступил только украинцу Максиму Кузнецову (93,06). Бронзу выиграл швейцарец Андрин Лабер (79,75).

В топ-10 вошли еще трое отечественных спортсменов. Асылхан Асан стал шестым, Роман Погосян — седьмым, Уланбакир Умурзаков — десятым.

В женских соревнованиях казахстанки Аделина Умурзакова и Раяна Маханова заняли шестую и седьмую позиции соответственно.

В воскресенье на этапе Кубка Европы в Айроло будет разыграно еще два комплекта наград.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.