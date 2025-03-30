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Баскетбольная "Астана" проиграла в выездном матче Единой лиги ВТБ

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Игрок баскетбольной "Астаны" Андрей Десятников
Игрок баскетбольной "Астаны" Андрей Десятников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником столичного коллектива была команда "МБА". Встреча прошла в Москве и завершилась поражением подопечных казахстанского клуба со счетом - 61:75.

Подопечные Глеба Плотникова проиграли по счету в первых трех четвертях, но в заключительной десятиминутке смогли одержать победу (17:21, 12:17, 10:19, 22:18).

На данный момент астанинские баскетболисты замыкают таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 41 балл.

Следующую встречу "Астана" проведет также в рамках выездной серии против "Локо-Кубань". Последний гостевой матч пройдет 2 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231621-basketbolnaya-astana-proigrala-v-vyezdnom-matche-edinoy-ligi-vtb/