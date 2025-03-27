Сборная Казахстана заняла седьмое место на чемпионате мира

Казахстанские фристайлисты не попали на пьедестал в командных соревнованиях по лыжной акробатике на чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В данной дисциплине принимали участие семь сборных. Казахстанцы в первом финале набрали 266,89 балла, заняли последнее место и не смогли продолжить борьбу за медали.

Страну в этом турнире представляли призеры Азиады-2025 Аяна Жолдас и Асылхан Асан, а также чемпион мира среди юниоров Динмухаммед Райымкулов.

Победу в командных соревнованиях в итоге одержали американцы. Серебро выиграли украинцы, бронзу — швейцарцы.

Таким образом, в активе сборной Казахстана остается одна медаль чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Бронзу в параллельном могуле выиграла Анастасия Городко.

29 марта пройдет квалификация в индивидуальных соревнованиях по лыжной акробатике. Финал запланирован на 30 марта.

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