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Определились финалисты Кубка Казахстана по футзалу

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Момент матча "Семей" - "Актобе"
Момент матча "Семей" - "Актобе". Фото: пресс-служба ФК "Семей"

В Талдыкоргане прошли полуфинальные матчи Кубка Казахстана по футзалу, по итогам которых стали известны финалисты розыгрыша, передает корреспондент NUR.KZ.

22 марта прошли матчи полуфинальной стадии в которых "Семей" сыграл против "Актобе", а алматинский "Кайрат" проводил встречу против рудненского "Аята".

Клуб из "Семея" одержал разгромную победу со счетом 5:2 над "Актобе". Дубль на счету Дедезиньо, по одному голу в составе победителей также забили Кандидо, Родригиньо и Ринат Турегазин. За "Актобе" отличились Бока и Асхат Кульбаев.

Таким образом, в финальном противостоянии "Семей" встретится с "Кайратом" , который в параллельном матче одолел "Аят" со счетом 3:0. За алматинцев дубль оформил Алиссон Невес и один гол на счету Ариеты.

Финал Кубка Казахстана по футзалу "Семей" - "Кайрат "пройдет завтра, 23 марта в 19:00 по местному времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230136-opredelilis-finalisty-kubka-kazahstana-po-futzalu/