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"Астана" проиграла домашний матч Единой лиги ВТБ с разницей в 32 очка

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Казахстанский баскетболист Аскар Майдекин
Аскар Майдекин. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу команда приняла на Велотреке "Сарыарка" российский "Автодор" из Саратова. Гости выиграли все четыре четверти и одержали победу с общим счетом 88:56.

Самым результативным баскетболистом матча стал американский атакующий защитник "Автодора" Чарльз Мэннинг, набравший 24 очка. У хозяев лидером по этому показателю оказался разыгрывающий защитник сборной Казахстана Рустам Мурзагалиев, в активе которого 11 очков.

Поражение стало для "Астаны" десятым подряд в Единой лиге ВТБ. Всего в нынешнем сезоне команда одержала одну победу и проиграла 37 матчей. Столичный клуб замыкает турнирную таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230037-astana-proigrala-domashniy-match-edinoy-ligi-vtb-s-raznicey-v-32-ochka/