Серебряный призер Олимпиады-2024 из Казахстана примет участие в международном турнире

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов выступит на этапе Кубка мира в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Серебряный призер Олимпиады в Париже, казахстанский гимнаст Нариман Курбанов возвращается к соревнованиям.

Спортсмен выступит на предстоящем этапе Кубка мира в турецкой Анталье, который стартует 20-го марта. После выступления на Олимпийских играх Курбанов не принимал участия в турнирах. Он тренировался в Чехии и целенаправленно готовился к дебюту в нынешнем сезоне.

Международная федерация гимнастики включила Наримана Курбанова в список главных звезд предстоящего этапа Кубка мира, отмечая, что он будет одним из главных фаворитов в упражнениях на коне. Квалификация пройдет с 20 по 21 марта. Финальные выступления начнутся 22-го числа.

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