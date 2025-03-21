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"Королева льда": Алина Загитова устроила яркую фотосессию на Байкале

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Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: instagram/azagitova

Олимпийская чемпионка, известная российская фигуристка Алина Загитова порадовала фотосессией с озера Байкал, где она предстала в нежном образе, передает NUR.KZ.

Кадры спортсменка опубликовала в своем профиле в Instagram. На одном из фото Алина позировала в белом мини-платье, обшитом камнями.

Второй образ был более ярким - Алина Загитова предстала в красном длинном платье, который позже сменила на аналогичного цвета короткое платье.

"Самая красивая фигуристка мира. Никто все еще не может превзойти Алину по красоте и успеху", "Это выглядит как фотографии, которые победили бы на любой фотовыставке. Шедеврально красиво!", "Видела много красивых фото с Байкала в последние годы, но самые красивые у королевы льда - Алины Загитовой!", "Сразу захотелось на Байкал. Красотка", - пишут фолловеры под постом.

По информации "Вокруг ТВ", Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Отмечается, что ее назвали в честь гимнастки Алины Кабаевой.

Отец Загитовой является тренером хоккейной командой, а мать мечтала быть фигуристкой, однако у нее этого не вышло. Родители отдали дочь на этот вид спорта, где Алина добилась ошеломительных успехов.

На крупных турнирах Загитова дебютировала в 2016 году, а к 2019 году она смогла стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.

В настоящее время Алина больше участвует в ледовых шоу - с 2020 года она переключилась на этот вид деятельности. Кроме того, Загитова работала в качестве ведущей ряда проектов, связанных со спортом, на "Первом канале".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2228753-koroleva-lda-alina-zagitova-ustroila-yarkuyu-fotosessiyu-na-baykale/