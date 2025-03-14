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Победитель этапов Кубка мира из Казахстана вошел в топ-8 на ЧМ по конькобежному спорту

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Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин
Евгений Кошкин. Фото: Andre Weening/BSR Agency\Getty Images

Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин не попал на пьедестал чемпионата мира на отдельных дистанциях в норвежском Хамаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Атлет выступил на своей коронной дистанции 500 метров. В нынешнем сезоне он победил на двух этапах Кубка мира в этой дисциплине.

Однако на первенстве в Хамаре Кошкин с результатом 34,63 секунды занял восьмое место. Победу с рекордом трека одержал нидерландец Дженнинг де Бу (34,24). Серебро и бронзу выиграли американцы Джордан Штольц (23,38) и Купер Маклеод (34,52) соответственно.

Напомним, ранее на аналогичной дистанции у женщин казахстанка Кристина Силаева остановилась в шаге от пьедестала.

Чемпионат мира в Хамаре продлится до 16 марта включительно. В оставшиеся два дня разыграют по четыре комплекта наград у мужчин и женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2228264-pobeditel-etapov-kubka-mira-iz-kazahstana-voshel-v-top-8-na-chm-po-konkobezhnomu-sportu/