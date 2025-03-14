"Я не ищу оправданий, я создаю решения": главный тренер "Астаны" — о текущем сезоне в команде

Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба "Астана" Глеб Плотников в эксклюзивном интервью корреспонденту NUR.KZ рассказал о начале своего профессионального пути, моменте, когда возглавил команду, и о том, как справляется с критикой.

В начале сезона 2024/2025 Глеб Плотников работал ассистентом главного тренера, но после провального старта был назначен исполняющим обязанности главного тренера БК "Астана".

Столичная команда в этом сезоне смогла одержать только одну победу, но при этом в последних играх коллектив оказывает серьезную конкуренцию. В том числе таким лидерами чемпионата, как санкт-петербургский "Зенит", в матче с которым в отдельных четвертях "Астана" вышла победителем.

Все чаще внимание болельщиков обращается именно к фигуре молодого рулевого клуба, который старается найти новую игру команды.

- Как произошло ваше назначение в БК "Астана"?

- Начинали сезон с тренером Фотисом Такианосом. На старте сезона не показали тот результат, который от нас ждал клуб, и было принято решение сменить главного тренера. Меня поставили исполняющим обязанности. Самсон Геворгович (директор БК "Астана" - прим.ред.) мне доверил эту роль. Я надеюсь, что я ее оправдываю. По крайней мере я от себе делаю все возможное, чтобы команда преуспевала и была командой не только на площадке, но и за ее пределами.

- Поменялось ли отношение игроков к вам, когда вы с позиции ассистента перешли на пост главного тренера?

- Первоначально переход на пост главного тренера был для меня вызовом, поскольку это другая ответственность. Игроки по-другому относятся к ассистентам, потому что это связующее звено с тренером. Пришлось себя поставить с другой стороны. Ребята приняли эту позицию, и они мне доверяют. У нас открытые взаимоотношения. Как таковых проблем с адаптацией не возникло. У нас каждый имеет слово, при этом субординация соблюдается. Все понимают, что есть тренер и определенные грани дозволенного с ним.

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- Как вы пришли в баскетбол?

- Заниматься я начал в секции уже в 6 лет. Меня привел туда отец в Новокузнецке, Кемеровская область. Мой путь в баскетболе был предрешен, потому что и отец, и мама занимались этим видом спорта. Также как и сестра, играли на определенном уровне. Мы оба закончили свою карьеру из-за травм.

- Почему решили стать именно тренером?

- Вообще мой путь в тренерстве начался с индивидуальной работы с игроками. Начинал я тренировать в Южно-Сахалинске. Эдуард Сандлер, который на данный момент тренирует "Динамо" из Владивостока, пригласил меня, молодого парня, и поверил в меня. За это я очень благодарен. С тех пор - смена команд, и мне очень повезло, что Олег Киселев (бывший тренер БК "Астана" - прим. ред.) также дал мне шанс. Это мой уже третий сезон в "Астане".

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- В этом сезоне вы подтягиваете многих молодых игроков в команду, как оцените уровень их выступления?

- Это вынужденная мера, которая идет на пользу для развития местных молодых ребят. Им очень сложно. Уровень лиги ВТБ намного сильнее, чем в национальном чемпионате. За счет того, что они попали в "мясорубку", они прошли все стадии отрицания, принятия. И они уже понимают, что такое лига ВТБ, что требуется, чтобы в ней играть. Соответственно, когда они возвращаются на уровень национального чемпионата, они выглядят там абсолютно по-другому. Эта грубая интеграция, но она дает свои плоды.

- Как справляетесь с давлением, когда у команды всего лишь одна победа в сезоне?

- Очень сложно, когда команда постоянно проигрывает, с ментальной точки зрения. Ты не получаешь отдачи положительной от игр, но при этом я склонен считать себя таким человеком: я не ищу оправданий, я создаю решения. Очень важен процесс поиска того, что поможет команде преуспеть. При этом когда я прихожу домой после поражения и вижу свою жену и дочь, все проблемы улетучиваются.

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- Вы читаете комментарии от хейтеров?

- У меня нет на это времени, поскольку мне надо заниматься командой. К хейту я отношусь абсолютно нормально, потому что есть люди, которые поддержат, и есть те, которые всегда будут недовольны. Это придает сил, значит, им не все равно.

- А если наоборот: возьмем молодых болельщиц, которые считают вас тренером-"крашем", как вы к такой любви и вниманию относитесь?

- Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация. Хуже, если бы я был "скуфом" (смеется). Самое главное, что я "краш" для своей жены и дочери.

Следующую игру баскетбольная "Астана" проведет уже завтра, 15 марта, на выезде против красноярского "Енисея".

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