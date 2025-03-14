Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я не ищу оправданий, я создаю решения": главный тренер "Астаны" — о текущем сезоне в команде

Опубликовано:

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников
И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба "Астана" Глеб Плотников в эксклюзивном интервью корреспонденту NUR.KZ рассказал о начале своего профессионального пути, моменте, когда возглавил команду, и о том, как справляется с критикой.

В начале сезона 2024/2025 Глеб Плотников работал ассистентом главного тренера, но после провального старта был назначен исполняющим обязанности главного тренера БК "Астана".

Столичная команда в этом сезоне смогла одержать только одну победу, но при этом в последних играх коллектив оказывает серьезную конкуренцию. В том числе таким лидерами чемпионата, как санкт-петербургский "Зенит", в матче с которым в отдельных четвертях "Астана" вышла победителем.

Все чаще внимание болельщиков обращается именно к фигуре молодого рулевого клуба, который старается найти новую игру команды.

- Как произошло ваше назначение в БК "Астана"?

- Начинали сезон с тренером Фотисом Такианосом. На старте сезона не показали тот результат, который от нас ждал клуб, и было принято решение сменить главного тренера. Меня поставили исполняющим обязанности. Самсон Геворгович (директор БК "Астана" - прим.ред.) мне доверил эту роль. Я надеюсь, что я ее оправдываю. По крайней мере я от себе делаю все возможное, чтобы команда преуспевала и была командой не только на площадке, но и за ее пределами.

- Поменялось ли отношение игроков к вам, когда вы с позиции ассистента перешли на пост главного тренера?

- Первоначально переход на пост главного тренера был для меня вызовом, поскольку это другая ответственность. Игроки по-другому относятся к ассистентам, потому что это связующее звено с тренером. Пришлось себя поставить с другой стороны. Ребята приняли эту позицию, и они мне доверяют. У нас открытые взаимоотношения. Как таковых проблем с адаптацией не возникло. У нас каждый имеет слово, при этом субординация соблюдается. Все понимают, что есть тренер и определенные грани дозволенного с ним.

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников
И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- Как вы пришли в баскетбол?

- Заниматься я начал в секции уже в 6 лет. Меня привел туда отец в Новокузнецке, Кемеровская область. Мой путь в баскетболе был предрешен, потому что и отец, и мама занимались этим видом спорта. Также как и сестра, играли на определенном уровне. Мы оба закончили свою карьеру из-за травм.

- Почему решили стать именно тренером?

- Вообще мой путь в тренерстве начался с индивидуальной работы с игроками. Начинал я тренировать в Южно-Сахалинске. Эдуард Сандлер, который на данный момент тренирует "Динамо" из Владивостока, пригласил меня, молодого парня, и поверил в меня. За это я очень благодарен. С тех пор - смена команд, и мне очень повезло, что Олег Киселев (бывший тренер БК "Астана" - прим. ред.) также дал мне шанс. Это мой уже третий сезон в "Астане".

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников
И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- В этом сезоне вы подтягиваете многих молодых игроков в команду, как оцените уровень их выступления?

- Это вынужденная мера, которая идет на пользу для развития местных молодых ребят. Им очень сложно. Уровень лиги ВТБ намного сильнее, чем в национальном чемпионате. За счет того, что они попали в "мясорубку", они прошли все стадии отрицания, принятия. И они уже понимают, что такое лига ВТБ, что требуется, чтобы в ней играть. Соответственно, когда они возвращаются на уровень национального чемпионата, они выглядят там абсолютно по-другому. Эта грубая интеграция, но она дает свои плоды.

- Как справляетесь с давлением, когда у команды всего лишь одна победа в сезоне?

- Очень сложно, когда команда постоянно проигрывает, с ментальной точки зрения. Ты не получаешь отдачи положительной от игр, но при этом я склонен считать себя таким человеком: я не ищу оправданий, я создаю решения. Очень важен процесс поиска того, что поможет команде преуспеть. При этом когда я прихожу домой после поражения и вижу свою жену и дочь, все проблемы улетучиваются.

И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников
И.о. главного тренера БК "Астана" Глеб Плотников. Фото: пресс-служба БК "Астана"

- Вы читаете комментарии от хейтеров?

- У меня нет на это времени, поскольку мне надо заниматься командой. К хейту я отношусь абсолютно нормально, потому что есть люди, которые поддержат, и есть те, которые всегда будут недовольны. Это придает сил, значит, им не все равно.

- А если наоборот: возьмем молодых болельщиц, которые считают вас тренером-"крашем", как вы к такой любви и вниманию относитесь?

- Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация. Хуже, если бы я был "скуфом" (смеется). Самое главное, что я "краш" для своей жены и дочери.

Следующую игру баскетбольная "Астана" проведет уже завтра, 15 марта, на выезде против красноярского "Енисея".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227833-ya-ne-ishchu-opravdaniy-ya-sozdayu-resheniya-glavnyy-trener-astany-o-tekushchem-sezone-v-komande/