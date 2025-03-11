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"Астана" потерпела 35-е поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

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Американский баскетболист Ти Джей Старкс
Ти Джей Старкс. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" проиграл пермской "Парме" продлил серию поражений в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на домашней площадке российской команды и завершился победой хозяев со счетом 106:73. "Парма" выиграла все четыре четверти.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали американский атакующий защитник Гарретт Невелс и российский легкий форвард Александр Захаров. Оба игрока "Пармы" набрали по 23 очка.

Лидером у гостей по данному показателю стал американский легкий форвард Дэниэл Утоми, в активе которого 19 очков.

"Астана" потерпела восьмое подряд поражение в Единой лиге ВТБ. Всего в нынешнем розыгрыше турнира казахстанская команда одержала одну победу и уступила в 35 матчах. Астанчане идут на 12-й позиции и замыкают таблицу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227176-astana-poterpela-35-e-porazhenie-v-sezone-edinoy-ligi-vtb/