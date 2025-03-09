Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Третий казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка мира в Баку

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов
Зейнолла Идрисов. Фото: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Казахстанец Зейнолла Идрисов попал на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который приняла столица Азербайджана Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье атлет принял участие в финале упражнений на коне. За свое выступление Идрисов набрал 14,400 балла, что позволило ему занять третье место и выиграть бронзу. Выше в таблице оказались только американцы Брэндон Дэнг (14,633) и Патрик Хупс (14,533).

Медаль Идрисова стала третьей для сборной Казахстана на соревнованиях в Баку. Днем ранее Милад Карими и Дмитрий Патанин выиграли серебро в вольных упражнениях и на параллельных брусьях соответственно.

У женщин в воскресенье казахстанка Арина Лебедева остановилась в шаге от пьедестала. В финале в вольных упражнениях она набрала 12,633 балла и заняла четвертое место.

Аналогичного результата добился и Карими в упражнении на перекладине. С результатом 13,833 балла он занял четвертую позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2226708-tretiy-kazahstanskiy-gimnast-stal-prizerom-etapa-kubka-mira-v-baku/