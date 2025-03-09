Третий казахстанский гимнаст стал призером этапа Кубка мира в Баку

Казахстанец Зейнолла Идрисов попал на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, который приняла столица Азербайджана Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье атлет принял участие в финале упражнений на коне. За свое выступление Идрисов набрал 14,400 балла, что позволило ему занять третье место и выиграть бронзу. Выше в таблице оказались только американцы Брэндон Дэнг (14,633) и Патрик Хупс (14,533).

Медаль Идрисова стала третьей для сборной Казахстана на соревнованиях в Баку. Днем ранее Милад Карими и Дмитрий Патанин выиграли серебро в вольных упражнениях и на параллельных брусьях соответственно.

У женщин в воскресенье казахстанка Арина Лебедева остановилась в шаге от пьедестала. В финале в вольных упражнениях она набрала 12,633 балла и заняла четвертое место.

Аналогичного результата добился и Карими в упражнении на перекладине. С результатом 13,833 балла он занял четвертую позицию.

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