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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золото во всех гонках чемпионата мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в норвежском Тронхейме завершилась соревновательная программа в мужских лыжных гонках, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмены приняли участие в масс-старте на 50 километров свободным стилем. Норвежец Йоханнес Клебо, продержавшийся в группе лидеров, выиграл борьбу на финишной прямой и стал чемпионом. Второе место занял швед Вильям Порома (+2,1 секунды), третьим стал еще один норвежец Симен Крюгер (+8,5).

Таким образом, Клебо выиграл золото во всех шести гонках чемпионата мира — четырех личных и двух командных. Он повторил рекорд россиянки Елены Вяльбе, которая добилась аналогичного достижения в 1997 году (однако тогда в программе было пять дисциплин).

Клебо стал 15-кратным чемпионом мира. Он абсолютный рекордсмен среди мужчин-лыжников по числу золотых медалей этого турнира. Больше наград высшей пробы выигрывала только норвежка Марит Бьорген (18).

Лучшим из казахстанцев в масс-старте на 50 километров стал Владислав Ковалев, который занял 45-е место и отстал от победителя на 14 минут 28 секунд. Олжас Климин показал 59-й результат, а Виталий Пухкало не смог финишировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2226624-norvezhskiy-lyzhnik-yohannes-klebo-vyigral-zoloto-vo-vseh-gonkah-chempionata-mira/