49-летняя узбекистанка стала чемпионкой этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина поднялась на высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира, который проходит в Баку, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, которой в июне исполнится 50 лет, соревновалась в финале в опорном прыжке. Чусовитина набрала 13,516 балла и заняла первое место. Серебро и бронзу выиграли словенки Тея Белак (13,366) и Тьяса Кисселеф (13,283) соответственно.

Чусовитина — уроженка Бухары. Она начала профессиональную карьеру в конце 1980-х и представляла СССР, Германию и Узбекистан. В ее активе три золота чемпионатов мира, а также победа в командном турнире на Олимпиаде-1992.

Несколько раз спортсменка анонсировала завершение карьеры, но затем возобновляла выступления. Чусовитина остается единственным человеком в истории гимнастике, который принимал участие в восьми Олимпийских играх.

Напомним, в субботу на этапе Кубка мира в Баку по серебряной медали выиграли казахстанцы Милад Карими и Дмитрий Патанин.

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