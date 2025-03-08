"Астана" проиграла домашний матч в Единой лиге ВТБ с разницей в 40 очков

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу столичная команда приняла российский "Уралмаш" из Екатеринбурга на арене Велотрека "Сарыарка". Хозяева проиграли все четверти и в итоге потерпели поражение с разницей в 40 очков — 66:106.

Самым результативным на площадке стал американский разыгрывающий защитник гостей Джеремайя Мартин, набравший 25 очков. Лидером по этому показателю у "Астаны" оказался Дэниэл Утоми. Легкий форвард из США набрал 18 очков.

Поражение стало для казахстанской команды седьмым подряд в Единой лиге ВТБ. Всего за сезон "Астана" одержала только одну победу в 35 матчах.

Следующую встречу столичные проведут 11 марта на выезде. Соперником будет российская "Парма" из Перми.

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